Eni consolida record di produzione gas in Egitto

(Teleborsa) - Eni consolida la produzione record dal campo a gas di Nooros, nell'offshore dell'Egitto, che ha raggiunto 32 milioni di metri cubi di gas al giorno, corrispondenti a circa 215.000 barili di olio equivalente al giorno (boed).



Questa produzione, spiega il Cane a sei Zampe in una nota, rappresenta il livello più alto mai raggiunto da un giacimento di Eni in Egitto negli ultimi 50 anni.



Questo risultato è stato raggiunto a seguito dell'avvio del pozzo NW-7, il tredicesimo perforato in questo giacimento. Il livello di produzione è destinato ad essere ulteriormente migliorato a giugno 2018 quando entrerà in produzione anche il quattordicesimo pozzo, attualmente in perforazione, con il quale si raggiungeranno 34 milioni di metri cubi di gas al giorno, corrispondenti a circa 230.000 boed.





