ENI e SONATRACH firmano accordi per ampliare il loro partenariato

(Teleborsa) - ENI e SONATRACH hanno firmato accordi per ampliare il loro partenariato. La sigla delle intese è stata fatta a Orano, città dell' Algeria nordoccidentale, da Abdelmoumem Ould Kaddourl, Presidente Direttore Generale della società di stato algerina SONATRACH, e l'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi



Gli accordi mirano a rafforzare l'integrazione tra le due società nelle attività operate congiuntamente nel Paese. Ciò avverrà attraverso importanti sinergie che porteranno a significativi risparmi di spesa e in una migliorata efficienza operativa.



Particolare importanza rivestirà il lancio di un programma ambizioso di esplorazione e sviluppo nel bacino del Berkine, che porterà alla messa in produzione di nuove riserve gas attraverso l'utilizzo e ottimizzazione delle infrastrutture esistenti.



Eni e SONATRACH hanno inoltre sancito accordi specifici per proseguire la collaborazione nel settore Ricerca e Sviluppo, dando seguito alle intese concluse a novembre 2016.



A Piazza Affari il titolo di ENI viaggia in rialzo dello 0,47%.

