ENI ed ENEA in partnership per avvio attivitÃ  di ricerca congiunte

(Teleborsa) - ENI ed ENEA hanno siglato una partnership per l'avvio di attività di ricerca congiunte nell'ambito di aree tecnologiche e scientifiche strategiche per ENI e di potenziale grande impatto per il Paese come l'economia circolare, le energie alternative e la tutela ambientale. L'intesa (Memorandum of Understanding) tra le parti è stata firmata oggi 19 luglio a Roma presso la sede dell'Agenzia dal Presidente dell'ENEA, Federico Testa, e dall'Amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi.



In base all'accordo, Eni ed ENEA metteranno a frutto la propria esperienza e le proprie competenze di eccellenza per sviluppare un programma di iniziative congiunte volte a promuovere soluzioni tecnologiche innovative. In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra (tra cui solare a concentrazione, fotovoltaico e biomasse), alle tecnologie di stoccaggio dell'energia, all'efficienza energetica, alla digitalizzazione e al monitoraggio e protezione ambientale, con particolare riferimento ai mutamenti climatici.



Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI ha dichiarato: "Con ENEA abbiamo diversi obiettivi in comune in termini di ricerca e innovazione, e questa collaborazione ci consentirà di approfondire anche tematiche legate all'ambiente e alla digitalizzazione, con potenziali impatti significativi sul sistema Paese. Federico Testa Presidente di ENEA ha detto: "con la firma di questo accordo puntiamo ad ampliare la nostra collaborazione con ENI, già forte in altri importanti progetti nazionali congiunti e in particolare nel Cluster Tecnologico Nazionale Energia coordinato dall'ENEA e istituito lo scorso anno".

