Eni, estensione degli asset nel delta del Nilo e nel deserto occidentale in Egitto

(Teleborsa) - Eni a lavoro in Egitto. La multinazionale ha annunciato che le Autorità egiziane hanno approvato una nuova concessione denominata "Nile Delta" che autorizza l'estensione di dieci anni dell'Abu Madi West Development Lease (203 km2), dove si trova il giacimento di Nooros, e l'esecuzione di ulteriori attività di esplorazione all'interno di El Qar'a Exploration Lease (64 km2). Gli asset oggetto dell'estensione sono situati nella "Great Nooros Area", una delle aree più prolifiche del Delta del Nilo, nell'offshore dell'Egitto.



Inoltre, le Autorità egiziane hanno autorizzato l'estensione della concessione di Ras Qattara per un ulteriore periodo di cinque anni. A seguito di questa estensione, una nuova campagna di perforazione nei campi Zarif e Faras sbloccherà le restanti riserve di idrocarburi e consentirà ulteriori attività d'esplorazione all'interno del bacino del Deserto Occidentale.



L'estensione relativa alla Great Nooros Area rafforza il portafoglio gas di Eni, riaffermando la strategia di Eni di esplorazione "near field" che ha rivitalizzato la produzione operata nell'area del Delta del Nilo, dove il giacimento di Nooros sta attualmente producendo 32 milioni di metri cubi di gas al giorno, corrispondenti a circa 215.000 boed. Eni, attraverso la sua controllata IEOC, detiene una quota di partecipazione del 75% nella concessione, in partnership con BP che possiede una quota del 25%. Nella concessione "Nile Delta" l'operatore è Petrobel, joint venture paritaria tra IEOC e Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).



Nella concessione Ras Qattara, che copre un'area di 104 km2, Eni detiene una quota del 75%, mentre il suo partner INA detiene una quota del 25%. L'operatore è AGIBA, una joint venture tra la controllata di Eni IEOC e Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC). L'estensione di Ras Qattara rafforzerà la produzione olio di AGIBA nell'area del deserto occidentale.



Poco sopra la parità il titolo a Piazza Affari: +0,28%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA