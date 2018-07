ENI, parte Fase 2 produzione offshore a Bahr Essalam

(Teleborsa) - Mellitah Oil & Gas, società operativa compartecipata paritariamente da ENI e National Oil Corporation (NOC), ha avviato la produzione dal primo pozzo del progetto offshore Bahr Essalam Fase 2 a soli tre anni dalla Decisione Finale d'Investimento (FID). Entro una settimana circa è prevista la messa in produzione di due ulteriori pozzi, mentre altri sette pozzi entreranno in produzione entro ottobre.



La fase 2 del progetto completa lo sviluppo del più grande giacimento a gas in produzione nell'offshore libico, incrementando il potenziale produttivo di circa 400 milioni di piedi cubi di standard gas al giorno (MMSCFD). La fase 2 sarà completata tra settembre e ottobre, portando la produzione totale del campo a 1.100 MMSCFD.



Bahr Essalam, situato a circa 120 chilometri a nord-ovest di Tripoli, contiene oltre 260 miliardi di metri cubi di gas in posto. Esso viene inviato attraverso la piattaforma di Sabratha all'impianto di trattamento a terra di Mellitah dove viene raccolto, compresso e inviato principalmente alla rete nazionale libica.



Il Presidente del Consiglio Presidenziale e Primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez Al-Saraj, ha partecipato alla cerimonia di apertura e ha ringraziato i lavoratori di NOC, Eni e Mellitah Oil & Gas per i loro sforzi nello sviluppo del settore petrolifero in Libia.



"Bahr Essalam è il frutto della relazione di lunga data tra NOC e ENI e rappresenta un'importante pietra miliare nel garantire alla Libia una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico - ha commentato l'Amministratore Delegato di ENI Claudio Descalzi -. Il progetto dimostra ulteriormente la fiducia e il riconoscimento che ENI ha in NOC come unica società petrolifera nazionale legittima; quella con la quale continueremo a lavorare in maniera esclusiva nel paese".



ENI è presente in Libia dal 1959, dove produce attualmente circa 320.000 barili di olio equivalente al giorno.

