ENI raggiunge record storico di produzione in Egitto

(Teleborsa) - AGIBA, la joint venture operativa tra la consociata di ENI IEOC e la società statale Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), ha raggiunto una produzione di olio cumulativa di 500 milioni di barili.



Lo fa sapere ENI spiegando che Agiba è operativa dal 1981 ed ha operazioni principalmente focalizzate nelle concessioni di olio e gas di ENI situate nell'area del Deserto Occidentale, in Egitto, dove il recente impegno verso nuove attività di esplorazione e di sviluppo ha portato a risultati senza precedenti.



In particolare, grazie allo sviluppo di una serie di nuove scoperte come Rosa North, Emry Deep e Melehia West Deep tra gli attuali asset convenzionali, Agiba è stata in grado di produrre e valorizzare risorse petrolifere pari a circa 110 MMbbls negli ultimi 5 anni, sfruttando le sue infrastrutture operate, raggiungendo così l'obiettivo di 500 milioni di barili di olio di produzione cumulativa.



ENI ha in programma nuovi investimenti esplorativi nel prossimo quadriennio che traguardano la valorizzazione del potenziale esplorativo profondo a olio e delle risorse a gas della concessione di Melehia.

