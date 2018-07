Eni rinnova l'accordo con il Politecnico di Milano

(Teleborsa) - Eni ha rinnovato l'alleanza strategica con il Politecnico di Milano, basata su innovazione e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare, della digitalizzazione e della transizione verso un sistema energetico sempre più sostenibile.



Il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi presso la sede del Politecnico il rinnovo dell'accordo quadro che sancisce la collaborazione tra l'ateneo e la compagnia. Il rinnovo dell'accordo avrà la durata di tre anni più uno opzionale.



Si tratta di una partnership che risale al 2008 e che ha implicato investimenti da parte di Eni in attività di ricerca per circa 40 milioni di euro, risultata anche in 16 brevetti in cui sono presenti inventori del Politecnico.



Secondo Eni, la partnership ha un carattere strategico poiché si basa sulle tre vie maestre che Eni intende percorrere nello sviluppo della propria strategia di crescita: l'economia circolare, intesa come sostenibilità dei processi produttivi, ottimizzazione delle risorse e minimizzazione dei rifiuti; la transizione energetica, con lo studio di tecnologie innovative di settore e la promozione dell'impiego del gas naturale; la digitalizzazione, tradotta in eccellenza operativa nell'ambito della sicurezza e della protezione ambientale.



Eni ha altresì individuato il Politecnico di Milano come partner per la progettazione e realizzazione del Master Universitario di 2° livello in Energy Innovation.





