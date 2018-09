ENI, Tribunale assolve Gruppo del cane a sei zampe

(Teleborsa) - In relazione alle attività svolte da Saipem in Algeria nel periodo 2007-2011, ENI prende atto con soddisfazione della decisione pronunciata dalche ha assolto il Gruppo del cane a sei zampe perché il fatto non sussiste.La sentenza conferma la decisione di proscioglimento presa nel 2015 dal Gup dello stessoA Piazza Affari, intanto, il titolo sale dello 0,16%.

Lo status tecnico di breve periodo di ENI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,31 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,47.

