Eni, l'utile del primo semestre vola a 2,2 miliardi

L'Eni chiude il primo semestre 2018 con un utile netto pari a 2,2 miliardi di euro (+124%) e un risultato adjusted di 1,7 miliardi (+45%). Lo comunica il gruppo petrolifero dopo il cda. I risultati sono in forte crescita anche nel secondo

trimestre, con l'utile netto a 1,2 miliardi e quello adjusted a 767 milioni di euro (+66%).



Forte la generazione di cassa operativa: 3 miliardi nel secondo trimestre 2018 (+12% rispetto al secondo trimestre 2017).



Gli investimenti netti sono pari 3,67 miliardi nel semestre, più che finanziati dal flusso di cassa organico. L'Indebitamento finanziario netto è di 9,9 miliardi.



La produzione di idrocarburi risulta in forte crescita sul periodo in esame a 1,863 milioni di barili di petrolio equivalenti al giorno: +5,2% nel secondo trimestre e +4,6% nel primo semestre. Alla luce dei risultati, ENI ha proposto un acconto dividendo 2018 a 0,42 euro per azione a valere sul dividendo annuo di 0,83 per azione.



Esaminando i risultati, Claudio Descalzi, ad del gruppo del cane a sei zampe, ha commentato: "Nel secondo trimestre, come già nel primo, Eni ha proseguito nel trend di forte miglioramento della redditività che aumenta del 152% a fronte di una crescita del Brent in euro del 38%, trainata dalla performance del business E&P che ha più che triplicato il suo contributo. La generazione di cassa consolidata è anch'essa nettamente cresciuta, spinta dal prezzo Brent e dalla maggiore produzione con un contributo per barile che sale a 20 dollaro, consentendoci di confermare la riduzione a 55 dollari/barile della nostra cash neutrality per il 2018. Ottimo è stato anche il risultato del business G&P, frutto della maggiore integrazione del business del GNL con le attività upstream e dei benefici della profonda riorganizzazione condotta negli ultimi anni".





