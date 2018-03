Equita acquista da Nexi attivitÃ  di Brokerage & Primary Market e Market Making

(Teleborsa) - Equita SIM, controllata al 100% da Equita Group , e Nexi hanno sottoscritto un contratto di cessione avente ad oggetto il ramo d'azienda relativo all'esercizio delle attività di Brokerage & Primary Market e Market Making attualmente svolte da Nexi.



Il Ramo, caratterizzato da uno stato patrimoniale con attività e passività bilanciate, include tra gli altri: i rapporti giuridici e 13 dipendenti afferenti all'esercizio delle Attività; attività finanziarie detenute per la negoziazione sottostanti l'attività di Market Making.



Il corrispettivo dell'acquisizione, convenuto in Euro 900 mila, verrà regolato da Equita per cassa al closing e sarà finanziato con mezzi propri.



Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle usuali clausole contrattuali, tipiche di operazioni di compravendita similari.



Tramite l'operazione, Equita SIM accederà a segmenti di business complementari alla propria attività, grazie all'acquisizione di circa 80 clienti di natura bancaria retail ed istituzionale, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato dell'intermediazione su titoli azionari ed obbligazionari. Inoltre, l'acquisizione delle attività di Market Making di Nexi consentirà di aumentare l'operatività di Equita SIM nel segmento obbligazionario, caratterizzato da un limitato grado di rischio.



E' previsto che, successivamente alla completa integrazione in Equita SIM a partire dal 2019, l'operazione possa contribuire al conto economico consolidato di Equita Group con ricavi netti superiori a 5 milioni di euro, esprimendo una redditività ante imposte superiore al 20%.

