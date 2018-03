Equita fa il pieno di utili nel 2017. Punta a passaggio su STAR entro l'anno

(Teleborsa) - Bilancio in accelerazione per Equita , che si prepara a passare sul segmento STAR.



La società ha archiviato il 2017 con un utile netto di 11 milioni di euro, in crescita del 25,1% rispetto all'esercizio precedente mentre i ricavi sono aumentati dell'11,1% a 53,9 milioni.



Il return on tangible equity, del 27%, segna pure una crescita rispetto al 23% del 2016.



Proposto un dividendo di 0,22 per azione.



Avviato il progetto per il passaggio al segmento STAR di Borsa Italiana, con l'obiettivo di completare il passaggio entro l'anno, annuncia la società.

