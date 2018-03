Equita Group, ok del CdA a passaggio su MTA

(Teleborsa) - Equita Group fa un altro passo verso il Mercato Telematico Azionario.



Il Consiglio di Amministrazione della società, attualmente quotata sull'AIM, ha deliberato di presentare alla prossima Assemblea la proposta di quotazione sul MTA con obiettivo STAR. "Ciò consentirebbe alla società di accedere ad un mercato più liquido e maggiormente visibile, anche a livello internazionale, da parte di investitori italiani e stranieri", spiega un comunicato.



Equita prevede che il passaggio al MTA/STAR avvenga entro la fine del 2018.



Il CdA ha inoltre deliberato la semplificazione dell'assetto azionario con conversione delle azioni B in azioni ordinarie e la proposta di delega allo stesso Consiglio per l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, fino a 2,5 ml di azioni, a servizio di

piani di incentivazione per dipendenti del Gruppo, e l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie nel limite massimo del 5% del capitale sociale preesistente.



Entrambe le delibere dovranno essere approvate dall'Assemblea di aprile.

