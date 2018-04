Erg in rosso dopo collocamento a sconto del 4% del capitale

(Teleborsa) - Pioggia di vendite a Piazza Affari sul titolo ERG, che registra un calo del 4,84% a 19,09 euro dopo il collocamento a sconto del 4% del capitale sul mercato. UniCredit S.p.A. ha completato con successo l'operazione di cessione a investitori istituzionali di 6.012.800 azioni ordinarie di ERG S.p.A., pari a circa il 4% del capitale sociale della stessa, cedute al prezzo di Euro 18,60 per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa Euro 111,84 milioni.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società petrolifera, che fa peggio del mercato di riferimento.



La tendenza di breve di ERG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,95.



