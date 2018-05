ERG, JP Morgan riduce la propria partecipazione

(Teleborsa) - La Consob comunica che, lo scorso 15 maggio 2018, JP Morgan Asset Management Holdings ha limato la propria quota azionaria nella Società attiva nel settore delle energie rinnovabili al 3,179%, detenuta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio.



Dal 26 aprile 2018, JP Morgan Asset Management Holdings deteneva il 3,311% in ERG.



Nel frattempo, a Milano, il Primo produttore di energia eolica in Italia registra una flessione del 2,78%, che rispetto alla vigilia si attesta a 18,19 euro.







