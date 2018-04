Ericsson, riduce la perdita e batte le attese

(Teleborsa) - Perdita molto ridotta ma vendite in calo per Ericsson, il colosso svedese della telefonia, che ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre.



La perdita netta si è ridotta a 837 milioni di corone svedesi, a fronte dei 10,7 miliardi di corone dell'anno passato. Il dato è decisamente migliore delle attese del mercato che prevedevano perdite per 1,74 miliardi di corone. Vendite in calo del 9% rispetto al 2017 a 43,4 miliardi di corone svedesi (5,2 miliardi di dollari).



Exploit del titolo Ericsson a Stoccolma, dove guadagna il 15,57%.





