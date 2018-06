Estate, piÃ¹ di un italiano su tre preferisce le spiagge attrezzate

(Teleborsa) - Cosa ci porterà l'Estate 2018? Sicuramente servizi sempre più fantasiosi e innovativi sulle spiagge attrezzate, con un incremento dei servizi balneari pari all'1%.



Da una ricerca dell'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori, emerge che oltre 1 italiano su tre preferisce le spiagge attrezzate. Solo 1 su 6, invece, dichiara di usufruire del "classico" stabilimento balneare.



Sul fronte dei prezzi cresce il costo del lettino, della cabina e dell'abbonamento stagionale. Aumenta inoltre il costo dell'accesso agli stabilimenti, che offrono sempre più servizi volti all'intrattenimento. Non mancano le novità e un pizzico di stravaganza: wifi, docce calde, bar, nursery, ma anche "servizio frigo", libri in prestito, acquagym, vasche idromassaggio, giochi da tavolo. Per chi ha il pallino della tintarella alcuni stabilimenti mettono a disposizione il consulente per l'abbronzatura, pronto a consigliarvi la protezione solare più adatta al vostro tipo di pelle.



Anche per gli amici a quattro zampe alcune spiagge organizzano aree e servizi dedicati: dal dog sitter alle aree con fontana, stuoia rinfrescante, ciotola e sacchetti a disposizione, a fronte di un piccolo extra sul costo.



Ad arricchire l'offerta e le opportunità di risparmio non mancano, anche quest'anno, le promozioni ideate dai gestori degli stabilimenti per incentivare le presenze: light lunch, pranzo competo o aperitivo abbinato all'abbonamento giornaliero, happy hour (con ingresso scontato dopo le 16:00), ombrellone condiviso tra più famiglie, cabina "in condominio" (divisa tra più famiglie), promozioni all'insegna dell'ambiente con sconti per chi raggiunge la spiaggia in treno o in pullman o, ancora, tariffe scontate per chi prenota il proprio ombrellone su internet (con sconti del 16%).







