Estra si prepara al debutto in Borsa. Prospetto presentato in Consob

(Teleborsa) - Estra si prepara per lo sbarco in Borsa.



La multiutility attiva nel gas e nell'elettricità, ha richiesto alla Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita (OPVS) e alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.



L'operazione prevede un'offerta al pubblico indistinto in Italia ed un collocamento istituzionale riservato agli investitori qualificati in Italia ed agli investitori istituzionali esteri.



La società ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dal regolamento Consob, avvalendosi pertanto della facoltà di deroga agli obblighi di pubblicazione in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni (c.d. opt-out).



Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale e nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010 dall'aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico (Consiag, Intesa e Coingas). A fine 2017 è entrata a far parte della compagine sociale anche Multiservizi, multiutility di Ancona a capitale pubblico. Sono pertanto

soci indiretti di Estra 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.





© RIPRODUZIONE RISERVATA