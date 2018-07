Ethiopian Airlines riceve il piÃ¹ grande B737 MAX in Africa

(Teleborsa) - Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico in Africa e certificato "Four Star Global Airlines", ha preso in consegna la flotta B737 MAX nel continente il 02 luglio 2018.



Il B737 MAX 8 è dotato di nuovi Boeing Sky Interior, evidenziati da moderne finestre e pareti laterali scolpite, illuminazione a LED che esaltano il senso di spaziosità, stimolando l'esperienza dei clienti.



L'aeromobile ecologico ha emissioni di carbonio minime e consuma il 15% in meno di carburante rispetto al 737-NG.



Il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mr Tewolde GebreMariam, ha dichiarato: "È un grande onore per tutti noi di Ethiopian aver raggiunto questo traguardo pochi giorni dopo il traguardo di 100 aerei in flotta; questa acquisizione è un'affermazione del nostro ruolo pionieristico nell'aviazione africana e nell'efficacie attuazione del nostro piano di crescita rapida, redditizia e sostenibile, Vision 2025. Siamo lieti di includere il B737 MAX 8, l'ultimo nato della serie di Boeing a corridoio singolo, nella nostra giovane e moderna flotta con un'età media di meno di 5 anni - . Essendo una compagnia aerea incentrata sul cliente, con un'alta adattabilità alle tecnologie emergenti - ha continuato ewolde GebreMariam - siamo stati pionieri dell'aviazione africana con una flotta di ultima generazione in tutta la nostra storia di 72 anni. In linea con i nostri obiettivi di crescita nell'ambito di Vision 2025, continueremo ad investire in un'ulteriore espansione della nostra flotta e ad acquisire gli ultimi aeromobili che l'industria ha da offrire".

© RIPRODUZIONE RISERVATA