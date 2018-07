Euro, Savona: "Pronti a ogni evento". Spread vola a massimi seduta

(Teleborsa) - "Per far sopravvivere l'euro" c'è bisogno di crescita. Dobbiamo essere "pronti a ogni evento". In Banca d'Italia "ho imparato che non ci si deve preparare a gestire la normalità, ma l'arrivo del cigno nero, lo choc". A mettere in guardia è il ministro per gli Affari europei Paolo Savona in audizione alle commissioni congiunte sulle politiche europee di Camera e Senato che sottolinea la necessità di "una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva".



"Potremmo trovarci in una situazione nella quale non saremo noi a decidere, ma saranno altri. Per questo dobbiamo essere pronti a ogni evento" - avverte il ministro - che annuncia "mi recherò da Draghi appena terminato questo incontro" e non perde l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa riferendosi alle polemiche che hanno segnato lo scontro tra il Quirinale e i due partiti di governo che lo avevano inizialmente proposto per il ministero dell'Economia: "Prima volevo che la mia azione godesse della legittimazione democratica. Io ero stato delegittimato dai media e non mi sono mosso fino a questo momento per questi precisi motivi".



LA BCE ABBIA PIENA POTERI SUL CAMBIO



"Se alla BCE non vengono affidati compiti pieni sul cambio, ogni azione esterna all'Eurozona si riflette sull'euro senza che l'Unione europea abbia gli strumenti per condurre un'azione diretta di contrasto. L'assenza di pieni poteri della BCE sul cambio - avverte Savona - causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'Eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che accadono fuori dall'Europa".



Le parole del Ministro hanno avuto una reazione sullo spread BTP/Bund a 10 anni che repentinamente è schizzato ai massimi di seduta. Il differenziale di rendimento tra i due titoli di Stato si è ampliato di 4 punti base a quota 239 pb.

