Eurolandia, la crescita economica rispetta le attese

(Teleborsa) - Continua la crescita per l'economia di Eurolandia nel 1° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie europee seppur in misura più lieve rispetto al quarto trimestre del 2017.





Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL in Eurozona dovrebbe esser cresciuto nel 1° trimestre dello 0,4%, rispetto al +0,7% precedente ed in linea con le stime degli analisti.



Su anno, invece, l'espansione economica dovrebbe registrare una crescita del +2,5% rispetto al +2,7% precedente, sempre in linea con il consensus.



Anche per l'intera Unione Europea (EU-28) è attesa una crescita del PIL dello 0,4% su trimestre (+0,6% il precedente) e del 2,4% su anno (+2,7% il dato precedente).

