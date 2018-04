Eurotech ed e-Lios insieme per un caffÃ¨ 4.0

(Teleborsa) - Eurotech mostra un rialzo dello 0,88%.



Il fornitore di piattaforme per abilitare applicazioni Internet of Things (IoT) ha annunciato la collaborazione tecnica con e-Lios azienda di Camerino (Macerata) specializzata nello sviluppo software a supporto delle piccole e medie imprese, nel progetto di studio dell'interconnessione e controllo remoto di macchine da caffè.



La collaborazione è nata grazie ad un progetto innovativo che vede coinvolta Simonelli Group, azienda marchigiana che esporta macchine da caffè in tutto il mondo. I dispositivi della famiglia IoT Edge Gateways (ReliaGATE) di Eurotech e il software personalizzato di e-Lios hanno permesso a Simonelli Group di raccogliere i dati trasmessi dalle macchine del caffè dislocate nel mondo ed elaborarli in ottica 4.0.

