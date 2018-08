Eurowings, nove mesi per grande progetto: in flotta 77Â° Airbus A320 ex Air Berlin

(Teleborsa) - Un grande progetto realizzato in tempi record: lunedì 27 agosto, Eurowings, compagnia tedesca low cost sussidiaria di Lufthansa con sede a Dusseldorf, integrerà nella propria flotta, dopo solo nove mesi, l'ultimo di 77 aeromobili, un Airbus A320 da 174 posti noleggiato, come altri, da Magnetar Capital. Magnetar è un colosso finanziario dalle "mille attività" basato a Evanston, nello stato americano dell'Illinois, che si occupa, tra l'altro, di locazione di aeromobili rilevati da compagnie e gruppi insolventi.



Si tratta, infatti, di jet utilizzati in precedenza da Air Berlin e nel 2017 dismessi per la chiusura della compagnia aerea per insolvenza. Air Berlin, negli anni precedenti il dissesto e la cessazione dell'attività, era entrata a far parte della "galassia emiratina Etihad", assieme ad Alitalia e ad altre aerolinee. "Nella storia dell'aviazione europea non c'è precedente simile al nostro progetto di integrazione, portato a termine a tempo di record", ha detto Thorsten Dirks, CEO di Eurowings.



"Air Berlin era sul mercato da 40 anni - ha aggiunto Dirks - e noi di Eurowings siamo riusciti in meno di 40 settimane dall'uscita di scena di Air Berlin a restituire gran parte della disponibilità dei voli a milioni di passeggeri ed evitare un collasso del traffico aereo tedesco".



Ma non è tutto. In pochi mesi Eurowings ha creato circa 3.000 nuovi posti di lavoro tra personale di volo e di terra, acquisendo molti ex dipendenti Air Berlin rimasti senza lavoro per il fallimento della loro compagnia. insolvenza della compagnia. Un grande impegno quello profuso da Eurowings, per far fronte alle nuove necessità, a cominciare dalle divise per un così numeroso nuovo personale.



In poco tempo, Eurowings ha così assunto una nuova dimensione, divenendo compagnia numero uno in sei aeroporti tedeschi: Colonia, Düsseldorf, Stoccarda, Amburgo, Norimberga e Hannover. La compagnia registra anche una forte crescita anche in altri aeroporti, con punte che raggiungono il 30%..



Il CEO Dirks è convinto che gli investimenti eccezionali messi in campo da Eurowings quest'anno per aumentare la propria capacità daranno presto ottimi risultati: "Chi l'anno prossimo guarderà indietro al 2018 constaterà che Eurowings nel corso di quest'anno ha posto le fondamenta per un futuro ricco di successi".





