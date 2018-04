Eurozona: bilancia commerciale febbraio in surplus per 18,9 miliardi

(Teleborsa) - In lieve calo il surplus commerciale dell'Eurozona a febbraio. Nel mese in esame l'attivo è pari a 18,9 miliardi di euro, in discesa rispetto ai 19,9 miliardi del mese precedente e al di sotto dei 20,2 miliardi stimati dagli analisti.



Il dato, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono salite su anno del 3% a 177,5 miliardi di euro mentre le importazioni sono cresciute del 2% a 158,6 miliardi.



L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è portato a 153,7 miliardi di euro, in crescita del 3,9% rispetto all'anno prima.



Per l'intera Unione Europea (EU-28) si è registrato un disavanzo di 3,3 miliardi di euro, rispetto al deficit di 0,2 miliardi registrato l'anno scorso. Le esportazioni sono salite dell'1,7%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,4%.





