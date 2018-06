Eurozona, crollo inaspettato per l'indice Sentix a maggio

(Teleborsa) - Netto peggioramento per l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa dopo il passo indietro registrato a maggio.



Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, a giugno l'indice ha segnato un calo a 9,3 punti dai 19,2 punti di maggio, dato più basso da agosto 2012. Il dato è parecchio inferiore alle attese degli analisti, che erano per una discesa solo fino a 18,4 punti.



Peggiora anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a 34,4 punti dai 40,3 punti precedenti, mentre l'indice delle aspettative scivola a -2,7 punti dal -2 del mese precedente.



Secondo Sentix i numeri negativi di maggio risentono della guerra sui dazi USA, che si è estesa anche in Europa. Timori giungono anche dal nuovo governo italiano, che l'Istituto ha definito euro scettico.

