Eurozona, economia frena a marzo ma resta su massimi storici

(Teleborsa) - In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno (a 0,89 punti da 0,96 di febbraio), assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal 2006.



L'indicatore - spiegano da Via Nazionale - ha risentito del "rallentamento dell'attività industriale" e in particolare del "calo della fiducia delle imprese" nonché della "correzione al ribasso dei corsi azionari".



L'indicatore – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro. E-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).





