Eurozona, lieve crescita per il PMI a giugno

(Teleborsa) - A giugno, l'attività economica dell'eurozona tocca la seconda più debole espansione negli ultimi 17 mesi.



Dalla stima flash, che analizza circa l'85% delle risposte totali, l'Indice PMI IHS Markit Composito dell'Eurozona si è posizionato a giugno a 54,8 punti, in crescita dai 54,1 punti di maggio. Il dato supera le previsioni del mercato che erano per un calo a 53,9 punti.



A giugno, le aziende manifatturiere hanno registrato il più basso livello di incremento in 18 mesi. Nel settore terziario invece, l'afflusso di nuovi ordini è risalito dal mese precedente mostrandosi ai massimi da 4 mesi.



Il PMI del Settore Manifatturiero indica infatti una diminuzione dal valore dai 55,5 di maggio ai 55 punti attuali. Il dato è centra in pieno le previsioni degli analisti e si conferma al di sopra della soglia di non cambiamento di 50.



Torna a crescere, ai massimi in 4 mesi il settore servizi, con il relativo PMI delle attività terziarie che a giugno si porta a 55 punti dopo i 53,8 punti di maggio. Il consensus prevedeva un ulteriore calo fino a 53,7 punti.



Fra le maggiori economie europee, sia Francia che Germania hanno registrato un'accelerazione dell'attività nel mese di giugno. Nel paese Transalpino lieve risalita dopo la crescita ai minimi da 16 mesi registrata a maggio (manifatturiero giù a 53,1 da 54,4; bene il composito a 55,6 da 54,2 e i servizi a 56,4 da 54,3). Seconda crescita più debole da settembre 2016 per la Germania (manifatturiero giù a 55,9 da 56,9; composito a 54,2 da 53,4; servizi su a 53,9 da 52,1).



"A giugno, la migliore prestazione del settore terziario ha contribuito a bilanciare il crescente calo del settore manifatturiero, sollevando la crescita dell'eurozona dal valore minimo in 18 mesi osservata a maggio" ha commentato il capo economista di Markit, Chris Williamsson.



"Tuttavia l'indagine lancia un segnale tutt'altro che positivo. La ripresa di giugno può essere dovuta ad un ritorno alla normalità degli affari dopo l'alto numero di giorni festivi di maggio. Le aspettative future stanno indicando i valori minori in un anno e mezzo. Tutto questo presagisce ad un possibile nuovo indebolimento della crescita dell'occupazione e della produzione nel mese di luglio a meno che la domanda risalga", ha concluso Williamson.

