Eurozona, S&P stima crescita PIL +2,3% nel 2018

(Teleborsa) - Standard & Poor's ha fornito le nuove previsioni di crescita per l'Eurozona. In un report dedicato alla congiuntura, stima un PIL in espansione al 2,3%, quest'anno, rispetto al +2,5% registrato nel 2017, anno in cui secondo gli esperti di S&P, l'economia ha raggiunto una "velocità di crociera". Nel 2019, il Prodotto Interno Lordo è atteso in aumento dell'1,9%.



Standard & Poor's ha indicato, inoltre, le stime di crescita per l'Italia, prevedendo un PIL in aumento all'1,5%, nel 2018, cui seguirebbero un +1,3% nel 2019, +1,2% nel 2020 e +1% nel 2021.





© RIPRODUZIONE RISERVATA