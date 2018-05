Eurozona, salgono le immatricolazioni di veicoli commerciali

(Teleborsa) - Crescono a ritmo sostenuto ad aprile 2018 le vendite di veicoli commerciali in Europa. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni di veicoli da lavoro di aprile hanno segnato una crescita del 9,6% con circa 200.000 immatricolazioni nell'Area Euro, dopo il dato negativo di marzo.



Il mercato italiano ha registrato un incremento meno marcato di quello dell'UE, con le immatricolazioni che crescono solo dell'1,3%. Segnalate invece in forte crescita le nuove immatricolazioni in Spagna (+22%) e Germania (+14,5%). PiĆ¹ contenuto l'aumento in Francia (+6,9%), mentre il tasso si mantiene stabile nel Regno Unito.



Considerando l'Unione Europea ed i Paesi dell'Efta il dato segna una variazione positiva del 10%, mentre per i soli Paesi dell'Europa occidentale si evidenzia una crescita del 9,4%.

