Eurozona: scende il surplus delle partite correnti di maggio

(Teleborsa) - La bilancia delle partite correnti dell'Eurozona a maggio chiude con un surplus di 22 miliardi di euro, in calo rispetto all'avanzo di 30 miliardi di aprile (26,2 miliardi la prima lettura).



E' quanto ha rilevato dalla BCE che mensilmente pubblica questi dati, che riflettono il calo dei surplus nella bilancia di beni (21 miliardi), servizi (8 miliardi) e redditi primari (3 miliardi), solo in parte controbilanciati dal deficit (10 miliardi) per i redditi secondari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA