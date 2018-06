Eurozona, sentiment economia e consumatori in peggioramento a giugno

(Teleborsa) - Si deteriora un po' la fiducia dell'economia di Eurolandia a giugno, per effetto del peggioramento delle aspettative dei consumatori e del clima affari, che ha riportato un lieve indebolimento.



Nel mese di giugno 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 112,3 punti dai 112,5 del mese precedente, risultando però al di sopra delle attese degli analisti che erano per 112 punti. Scende anche l'indice relativo al sentiment economico nel complesso dell'Unione Europea, dove l'indice passa a 112,2 da 112,8.



Il dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori scende a -0,5 punti (da +0,2), mentre resta fermo l'indice del clima nell'industria a 6,9 punti e nei servizi a 14,4 punti. Peggiora il sentiment nel settore delle costruzioni (a 5,6 da 7,1 punti), mentre recupera appena quello del commercio al dettaglio (+0,8 da +0,7).

© RIPRODUZIONE RISERVATA