Eurozona, timida crescita per il PMI servizi ad agosto

(Teleborsa) - Lieve miglioramento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di agosto, in cui l'indice torna a riprendersi dopo i rallentamenti dei mesi precedenti. La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi permane in zona espansione (oltre i 50 punti). A frenare una crescita più sostenuta è l'Italia, che non si allinea al generale miglioramento di tutti i Paesi della zona euro e con 51,7 punti tocca i minimi da 22 mesi.



L'indice finale composito della produzione nell'Eurozona sale a 54,5 punti appena al di spora della stima flash e delle attese (54,4 punti). Il dato si mostra in crescita rispetto al mese di luglio, quando si era attestato a 54,3 punti.



Ad agosto l'indice dei direttori d'acquisto delle attività terziarie nella Zona Euro si è attestato a 54,4 punti, mostrandosi in aumento dai 54,2 punti di luglio. Il dato risulta in linea con le attese e con la stima flash.

© RIPRODUZIONE RISERVATA