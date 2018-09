Eurozona, trend positivo per l'occupazione

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal tasso di occupazione della Zona Euro nel secondo trimestre del 2018.



L'indice è salito dello 0,4% come nei primi tre mesi dell'anno centrando le stime degli analisti. Il dato è stato reso noto dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat).



A livello tendenziale l'occupazione è aumentata dell'1,5% come nel 1° trimestre dell'anno precedente.



Anche nell'intera Unione Europea (UE28) la percentuale degli occupati è salita dello 0,4% su base trimestrale registrando una variazione positiva dell'1,4% a livello tendenziale, pure se in frenata dal +1,5% del 1° trimestre del 2018.

