Eurozona, vendite al dettaglio in calo e sotto attese

(Teleborsa) - Ancora sotto attese il settore retail dell'Eurozona a luglio.



Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,2% su base mensile dopo la crescita dello 0,3% registrata a giugno. Il dato risulta inferiore alle attese che avevano indicato un calo più contenuto a - 0,1%.



Su base annua, invece, le vendite sono cresciute dell'1,1% dopo il +1,5% del mese precedente. Anche in questo caso la variazione è al di sotto del consensus che era per +1,3%.



Le vendite nell'Europa dei 28 non hanno registrato variazioni su base mensile (come a giugno), mentre su base annua sono cresciute del 2% dal +2,1% precedente.

