Exor, Elkann: 2017 il miglior anno. Contributo di FCA

(Teleborsa) - Il 2017 è stato il "nostro miglior anno, escluso il 2009, quando Exor è stata costituita". A dirlo è il presidente di Exor, John Elkann, nella lettera agli azionisti. "Il valore netto degli attivi per azione di Exor espresso in dollari è cresciuto del 56,9%, battendo di 36,8 punti percentuali il nostro indice di riferimento, l'MSCI World in dollari" - ha spiegato il top manager - . "Il contributo singolo più grande a questo risultato è stato determinato da FCA, che nel 2017 ha quasi raddoppiato la sua capitalizzazione, da circa 14 a circa 28 miliardi di dollari".



"Gli obiettivi al 2018 fissati da FCA, nel 2014, sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili" - continua il presidente di Exor -. "Se saranno raggiunti, nel 2019 Sergio Marchionne potrà lasciare al suo successore una società con 4 miliardi di cassa, 125 miliardi di dollari di ricavi e 5 miliardi di dollari di utili netti adjusted. Una trasformazione inimmaginabile della Fiat di cui divenne responsabile nel 2004 e della Chrysler che integrò nel 2014: un successo di cui gli saremo sempre grati".



Elkann ha anticipato che FCA "sta elaborando il suo piano al 2022, che sarà presentato a Balocco il primo di giugno da Marchionne e dagli altri membri dalla squadra di vertice. La maggior parte di loro hanno vissuto l'incredibile avventura di FCA sin dal 2004 e siamo fiduciosi che uno di essi diventerà il successore di Sergio. Stiamo lavorando intensamente con il consiglio di amministrazione per far sì che questa transizione abbia successo e che il duro lavoro fatto negli ultimi 15 anni prosegua con lo stesso livello di eccellenza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA