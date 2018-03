Exor macina utili nel 2017. Dividendo stabile a 0,35 euro

(Teleborsa) - 2017 più che positivo per Exor . La holding di partecipazioni ha chiuso l'esercizio con un utile di 1,4 miliardi di dollari, più che raddoppiato rispetto ai 589 milioni del 2016.



Il NAV (Net Asset Value), pari a 22,9 miliardi di dollari, ha segnato invece un aumento del 57%.



Proposto un dividendo di 0,35 euro, stesso valore distribuito nel precedente esercizio.



Il bilancio non sembra aver giovato al titolo,che ora viaggia sui minimi intraday mostrando un calo dell'1,14% a 57 euro.

