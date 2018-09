Exploit del settore automotive dell'Italia (+2,19%), seduta effervescente per Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 202.856,83, in accelerazione del 2,19% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'indice europeo del settore auto e ricambi che viaggia a 499,44, dopo che in principio di giornata era a quota 495,46.



Tra i titoli del FTSE MIB, brillante rialzo per Fiat Chrysler, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,63%.



Decolla Ferrari, con un importante progresso del 2,39%.



Bilancio positivo per Brembo, che vanta un progresso dello 0,63%.



Tra le mid-cap italiane, punta con decisione al rialzo la performance di Cir-Comp, con una variazione percentuale dell'1,82%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, bene Pininfarina, con un rialzo dell'1,36%.

