Exprivia si aggiudica gara della Regione Puglia

(Teleborsa) - Exprivia si è aggiudicata in via definitiva la gara bandita con procedura aperta della Regione Puglia per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini (SIRDImm).



La commessa assegnata per un importo complessivo di 15,8 milioni di euro avrà durata di 72 mesi e prevede la fornitura di sistemi hardware, software e servizi per la realizzazione di un Sistema RIS-PACS Unico per gestire in modo integrato nella Regione Puglia il work-flow e l'archiviazione dei dati (immagini e referti) prodotti dai servizi di diagnostica per immagini (Radiologia, Medicina Nucleare, Radiologia Interventistica, Cardiologia ed Emodinamica) presenti negli enti del sistema sanitario pugliese.



Il progetto SIRDImm rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei percorsi clinico-sanitari in una logica di sistema informativo regionale integrato e costituisce uno dei pilastri principali della strategia della Regione Puglia per l'attuazione dell''Agenda Digitale.







