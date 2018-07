Exxon Mobil delude con la trimestrale

(Teleborsa) - Deludono i conti di Exxon Mobil tanto che titolo nel preborsa di Wall Street si sta muovendo in territorio negativo.



Il colosso petrolifero ha chiuso il secondo trimestre con 4 miliardi di utili, in aumento del 18% rispetto ai 3,4 miliardi dello stesso periodo di un anno fa. L'EPS è salito a 0,92 dollari dai 0,78 dollari dell'anno precedente e contro 1,72 dollari stimati dagli analisti.



Sotto attese anche il giro d'affari che si è attestato a 73,5 miliardi (+26,7%) contro stime di consensus per 74,1 miliardi.

