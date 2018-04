Fabbisogno del settore statale scende nel mese di marzo

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20,9 miliardi, in riduzione di circa 2,300 miliardi rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (23,177 mld).



Considerando primi tre mesi dell'anno in corso il saldo del settore statale si attesta su un fabbisogno di 26,75 mld in riduzione di circa 2,6 mld rispetto a quello registrato nel primo trimestre 2017.



Nel confronto con il corrispondente mese del 2017, il saldo di marzo 2018 ha beneficiato di minori prelevamenti netti dai conti della tesoreria statale intestati agli enti territoriali per oltre 1,7 mld, nonché di maggiori incassi fiscali per circa 600 milioni.







