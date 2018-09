Fabbisogno statale migliora nel mese di agosto

(Teleborsa) - Nel mese di agosto 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 1,3 miliardi, in miglioramento di circa 2,4 mld rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, quando si era registrato un fabbisogno di 1,111 mld.



Nei primi otto mesi dell'anno in corso il fabbisogno del settore statale si è attestato sui 29,5 mld, con una flessione di 11,76 mld rispetto a quello registrato nel periodo gennaio-agosto 2017. Lo rende noto il Ministero dell'Economia (MEF).



"Per agevolare il confronto con il risultato del mese di agosto 2017, il MEF evidenzia che lo scorso anno furono erogati circa 3,9 mld per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Monte Paschi di Siena ed era stata incassata la prima rata della definizione agevolata delle cartelle fiscali. Nel mese di agosto dell'anno in corso è stata incassata la quarta rata della prima rottamazione nonché la prima rata della rottamazione bis, che ha esteso la possibilità di usufruire dei vantaggi della definizione agevolata anche ai debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.



Sempre sul fronte delle entrate fiscali, il gettito dell'F24 è risultato in moderato aumento rispetto a quello registrato nel corrispondente mese del 2017, nonostante gli effetti di riduzione sul mese di agosto conseguenti al posticipo dei versamenti rateali delle imposte in autoliquidazione per i titolari di partita IVA, stimati in circa 1,7 mld, che saranno riassorbiti nei mesi da settembre a novembre.



Sul fronte della spesa, al netto della ricapitalizzazione di MPS effettuata ad agosto 2017, si evidenzia una riduzione complessiva di circa 400 milioni, anche a causa di una diversa calendarizzazione di alcuni pagamenti delle Amministrazioni centrali rispetto al corrispondente mese del 2017".



Nei primi otto mesi dell'anno in corso il fabbisogno del settore statale, al netto delle operazione legate alla tutela del settore creditizio che nel 2017 avevano pesato sul saldo per 8,9 mld, ha evidenziato una riduzione di circa 2,9 mld.







© RIPRODUZIONE RISERVATA