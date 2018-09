Fabio Tamburini nuovo Direttore delle Testate del Gruppo Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Fabio Tamburini è il nuovo Direttore responsabile de Il Sole 24 Ore. Il Cda, all'unanimità, gli ha affidato anche la direzione di tutte le Testate giornalistiche del Gruppo, vale a dire, Radio 24, Radiocor e tutte le altrel. Il Cda, sempre all'unanimità, ha inoltre deliberato, che Guido Gentili, già responsabile, mantenga la carica di Direttore editoriale.



Il Consiglio di amministrazione del Il Sole 24 Ore ha ringraziato il direttore Gentili per "l'impegno assicurato all'azienda in un momento storico difficile, per l'efficacia del lavoro svolto nel rafforzare l'autorevolezza del quotidiano come strumento di lavoro imprescindibile per manager, imprenditori, professionisti e risparmiatori, e per aver sviluppato una piu' incisiva sinergia tra le redazioni del Gruppo, contribuendo cosi' ad accrescere la professionalita' di tutte le redazioni".



Il nuovo Direttore Tamburini, che lascia la vicedirezione dell'Ansa, aveva già lavorato a Il Sole 24 Ore come inviato sui temi di finanza sotto la direzione di Gianni Locatelli (poi dal 1993 Locatelli venne nominato Direttore Generale della Rai durante la breve gestione dei cosiddetti "Professori", anche finito sotto accusa per precedente "Insider Trading", n.d.r.), è stato Direttore fino al 2013 dell'Agenzia di stampa Radiocor e di Radio 24.



Il neo Direttore Tamburini, forte di una prestigiosa carriera, che lascia l'Ansa da vicedirettore, in precedenza è stato vicedirettore del settimanale Milano Finanza e del quotidiano Mf, inviato e vicecaporedattore di Repubblica, caporedattore del Mondo. Oltre al giornalismo, Fabio Tamburini, protagonista di attività universitaria, è stato per nove anni professore a contratto per le facoltà di Economia alla Federico II di Napoli e a Parma. E' anche autore della casa editrice Longanesi.

