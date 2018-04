Facebook, nel primo trimestre balzo dell'utile del 63%: Cambridge Analitica non frena il social

Facebook ha alzato mercoledì sera il velo sul bilancio del primo trimestre del 2018 rivelando utili in crescita di oltre il 60%, nonostante stia attraversando uno dei periodi più dificili della sua storia per lo scandalo Cambridge Analitica sui dati manipolati (il caso è scoppiato comunque a metà marzo, dunque a trimestre ormai quasi concluso). A trainare i conti del gruppo di Menlo Park soprattutto le entrate relative agli annunci pubblicitari su smartphone e tablet, che rappresentano ora il 91% del totale.



I ricavi si impennano di quasi il 50%, attestatesi sugli 11,97 miliardi di dollari. Anche gli utili sono saliti a 5 miliardi di dollari contro i 3,06 miliardi di un anno fa, con un balzo del 63%. Lo scandalo dei dati di oltre 50 milioni di persone rubati e usati per finalità politiche dalla società Cambrifge Analytica, dunque, non sembra aver scoraggiato investitori e inserzionisti che hanno continuato a scegliere il colosso dei social media per la loro pubblicità. E, dopo un primo momento di sfiducia, non ha scoraggiato neanche gli utenti che sono tornati a essere 2,2 miliardi. Il risultato è che dopo la chiusura della Borsa di New York il titolo di Facebook mercoledì sera è tornato a volare nelle contrattazioni after hours, schizzando quasi del 7%.



Intanto il numero uno di Apple, Tim Cook, è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump. In agenda soprattutto la questione cinese, con Cook in pressing sul presidente americano perchè si eviti una guerra commerciale con Pechino. Tenuto conto che la casa di Cupertino ha i suoi principali fornitori - vedi Foxcon - proprio in Cina, dove vengono realizzati e assemblati gli iPhone. Apple - secondo quanto riportano alcuni media - avrebbe speso circa 2,1 miliardi di dollari tra gennaio e marzo per fare lobby sull'amministrazione Trump con l'obiettivo principale di frenare politiche sui dazi e le tariffe ritenute dannose.

