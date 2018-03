Facebook punta piÃ¹ forte su sport e musica: accordi con MLB e Warner Music

(Teleborsa) - Facebook punta più forte su sport e musica.



Il social network statunitense ha sottoscritto un'intesa con la Major League Baseball (MLB) per trasmettere 25 partite pomeridiane della stagione regolare del campionato di baseball americano.



Non è la prima incursione nel mondo della diretta streaming di eventi sportivi: la scorsa estate la società di Menlo Park è entrata in partnership con Fox per trasmettere le partite della UEFA Champions League.



La piattaforma fondata da Mark Zuckerberg ha inoltre sottoscritto con Warner Music un accordo che permetterà agli utenti Facebook e Instagram di pubblicare video o inviare messaggi musicali con le canzoni degli artisti della casa discografica.



Anche in questo caso non si tratta di una novità: negli ultimi mesi Facebook aveva raggiunto accordi simili con gli altri due colossi discografici Universal Music e Sony.

