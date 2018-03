Facebook, scandalo datagate mette a rischio presentazione dei nuovi prodotti

(Teleborsa) - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico.



L'evento F8 previsto per il prossimo maggio potrebbe così slittare. Lo riporta Bloomberg, che spiega che il gigante del web avrebbe messo in stand-by il lancio dei suoi smart speaker, una sorta di "maggiordomo vocale" che raccoglie i comandi degli utenti e li esegue: da un acquisto su un sito alla ricerca sul web fino alla lettura della posta.



La volontà di Facebook, spiegano le fonti a Bloomberg, è comunque quella di lanciare i nuovi prodotti entro la fine dell'anno.



Intanto, mentre Bruxelles ha chiesto al gigante del web di fornire chiarimenti sulle questione, il suo patron Mark Zuckerberg si prepara a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA