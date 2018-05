Falck Renewables passa nel FTSE Italia Mid-Cap

(Teleborsa) - Importante passaggio in Borsa per Falck Renewables SpA, passata dall'Indice FTSE Italia Small Cap all'Indice FTSE Italia Mid Cap. A darne comunicazione è FTSE Russell, a seguito dei cambiamenti apportati agli indici, con comunicazione del 10 maggio.



"Si tratta di un importante passaggio – dichiara l'Amministratore Delegato Toni Volpe – che comporta una maggiore visibilità verso gli investitori istituzionali, oltre all'ingresso nei sottoindici FTSE Italia PIR Mid Cap e FTSE Italia PIR Large & Mid Cap. Il passaggio al nuovo indice rappresenta – prosegue Toni Volpe – un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto alla crescita del business e alla sua evoluzione, confermando l'azienda come uno dei principali riferimenti nell'ambito della produzione e dei servizi nell'industria rinnovabile".



Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,64%.

