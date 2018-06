Falck Renewables prosegue la crescita negli USA

(Teleborsa) - Conclusa l'acquisizione di 14,5 MW solari in Massachusetts da parte di Falck Renewables S.p.A.. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha annunciato la firma e il closing contestuali per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici, già in esercizio, per un totale di 14,5MW DC e per i diritti a investire in progetti futuri con Syncarpha Capital, LLC (Syncarpha) valutati complessivamente 27,44 milioni di dollari.



Falck Renewables ha acquisito il 100% dei progetti solari attraverso Falck Renewables North America, Inc., società interamente controllata.

I tre progetti sono entrati in esercizio tra il 2014 e il 2015 e vendono energia elettrica sulla base di accordi PPA di lungo periodo secondo il Massachusetts Net Metering Credit program. I progetti venderanno inoltre Renewable Energy Credits nel Massachusetts.

