Farmaci, Antitrust accerta impegno Aspen: prezzi antitumorali ridotti dell'80%

(Teleborsa) - Prezzi dei farmaci antitumorali ridotti fino all'80%. E' questo il risultato di una battaglia condotta dall'Antitrust, che nel 2016 aveva condannato alcune imprese del gruppo Aspen ad una multa di 5 milioni ed aveva imposto di ridurre i tariffari di questa categoria di farmaci.



Tutto ebbe inizio nel settembre 2016 quando l'AGCM accertò il fatto e decise di condannare alcune imprese del Gruppo Aspen (Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia s.r.l., Aspen Pharma Ireland Ltd., Aspen Pharmacare Holdings Ltd.) per un abuso di posizione dominante consistente nell'imposizione di prezzi eccessivamente onerosi, ottenuti tramite una pressione negoziale indebita nei confronti del regolatore farmaceutico AIFA in relazione ad una serie di farmaci antitumorali: Leukeran, Alkeran, Alkeran, Purinethol, Tioguanina.



Ora l'Authority ha fatto sapere di aver accertato l'ottemperanza della società Aspen, che ha prodotto una riduzione dei prezzi da un minimo del 29% ad un massimo dell'82%.



Nel corso del procedimento di ottemperanza, e a esito di una lunga fase negoziale avviata a seguito del provvedimento del settembre 2016, nel mese di aprile 2018 Aspen e AIFA hanno raggiunto un nuovo accordo finalizzato alla definizione dei prezzi dei farmaci antitumorali. Preso atto che si tratta di prezzi definiti sulla base della regolazione vigente e che l'applicazione di tali prezzi avrà efficacia retroattiva a partire dalla data in cui è stata accertata la natura abusiva dei vecchi prezzi (29 settembre 2016), l'Autorità ha quindi deciso di chiudere il procedimento e accertare l'ottemperanza del gruppo Aspen alla sua decisione.

