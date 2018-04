FCA accelera in Borsa dopo annuncio spin-off Magneti Marelli

(Teleborsa) - Il via libera alla scorporo di Magneti Marelli mette le ali a FCA, che accelera in Borsa.



Il titolo del produttore di auto sta guadagnando ora il 4,6% a Piazza Affari con boom di volumi: ad ora sono passati di mano oltre 13 milioni di titoli a fronte dei circa 11,3 milioni della media giornaliera mensile.



Lo spin-off della controllata che si occupa di produzione di parti di ricambio per auto dovrebbe essere completato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.







