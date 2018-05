FCA, aprile in calo con poco meno di 46 mila vendite

Nel primo quadrimestre dell'anno sono quasi 137 mila le registrazioni del marchio grazie alle quali Fiat ha ottenuto una quota del 18,4%. Lancia immatricola 4.400 vetture, per una quota del 2,6%.



Positivo il risultato ottenuto da Alfa Romeo. Grande exploit in aprile per Jeep che immatricola quasi 7.500 vetture, il 124,45% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa. La quota è al 4,4%, in crescita di 2,3 punti percentuali.







(Teleborsa) - Se negli States le vendite di Fiat Chrysler Automobiles sono salite oltre le attese, In Italia il colosso automobilistico immatricola poco meno di 46 mila vetture, in calo del 2,24% ottenendo una quota del 26,8%.Nel primo quadrimestre del 2018 le registrazioni di FCA sono 204.200 e la quota del 27,4%. Positivi risultati da tutti i principali modelli, che consentono a FCA di dominare la classifica delle vendite con ben sette modelli tra i primi dieci: alla, prima assoluta, si aggiungono le. Il marchioimmatricola quasi 29.700 vetture per una quota del 17,3%.