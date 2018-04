FCA avvia lo scorporo di Magneti Marelli

(Teleborsa) - Fiat Chrysler mette in moto la macchina che porterà allo spin-off di Magneti Marelli.



Il Consiglio di amministrazione del Gruppo ha dato il via libera al piano di scorporo della controllata e alla conseguente distribuzione agli azionisti Fiat Chrysler delle azioni di una nuova holding company Magneti Marelli.



La società prevede di completare la separazione per fine 2018 o inizio 2019 e di quotare le azioni di Magneti Marelli presso la Borsa di Milano.



"La separazione creerà valore per gli azionisti di FCA e nel contempo fornirà la necessaria flessibilità operativa per la crescita strategica di Magneti Marelli negli anni a venire. Lo spin-off consentirà inoltre a FCA di ulteriormente focalizzarsi sul proprio portafoglio core e allo stesso tempo di migliorare la propria struttura di capitale" ha detto Sergio Marchionne, Chief Executive Officer di FCA.



"La separazione di FCA e Magneti Marelli è un ingrediente chiave del Business Plan 2018-2022 che verrà pubblicato in giugno" ha

proseguito il top manager aggiungendo che "il Consiglio di amministrazione di FCA ritiene che questa separazione sia il passo più appropriato e porti beneficio a Magneti Marelli, a FCA ed ai nostri azionisti".





© RIPRODUZIONE RISERVATA